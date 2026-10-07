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Investigation Underway

After the Collapse: Perpetrators Broke Into Four Apartments

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07.10.2026 11:26
There was a break-in at the collapsed building in downtown Vienna.
There was a break-in at the collapsed building in downtown Vienna.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von krone.at
Von krone.at

There has been a break-in at the building in downtown Vienna that partially collapsed a little over two weeks ago! According to the latest information, the perpetrators broke into four evacuated apartments.

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Not only have the residents of the partially collapsed building on Färbergasse been barred from entering their apartments for weeks, but now they also have to worry about their personal belongings.

As the “Krone” has learned, the official seal on the main entrance door was broken. The unknown perpetrators then gained access to the building, broke into four apartments, and ransacked them.

Whether and how much the perpetrators stole is still under investigation. Collecting evidence at the scene is proving difficult. 

Following the on-site investigation, the fire department re-locked the apartment doors with padlocks. Further investigations are ongoing.

85-Year-Old Woman Died Under the Rubble
The apartment building on Färbergasse collapsed on September 20. An 85-year-old woman was found dead at the scene; three other residents were injured.

Construction work was being carried out in the building’s attic. The district attorney’s office is investigating four suspects for negligent endangerment of the public.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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