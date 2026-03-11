Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Lichthupe gewarnt

Dunkel bekleideter Mann von Auto angefahren

Kärnten
11.03.2026 12:39
Die Polizei führte Alkotests durch.
Die Polizei führte Alkotests durch.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Ein Fußgänger, der sich mitten auf der Straße befand, wurde am späten Dienstagabend in Kärnten von einem Auto angefahren. Ein zuvor vorbeifahrender Pkw-Lenker versuchte, den Auto-Lenker mittels Lichthupe zu warnen. 

0 Kommentare

Das ist noch einmal glimpflich ausgegangen! Ein 30-jähriger Klagenfurter war am Dienstag kurz vor 23 Uhr mit seinem Wagen von Ferlach kommend in Richtung Weizelsdorf unterwegs. Plötzlich stand vor ihm – mitten auf der Straße – ein dunkel bekleideter Mann. „Der Mann hatte einen unsicheren Gang“, teilt die Polizei mit. Der 30-Jährige bremste ab, wich aus, um nicht mit dem Fußgänger zu kollidieren. Dann wendete er den Wagen, um Nachschau nach dem Fußgänger zu halten.

Lesen Sie auch:
Serie reißt nicht ab
Dunkelheit als Gefahr: Unfälle auf Zebrastreifen
30.11.2024

Dabei bemerkte er, dass sich dem Fußgänger von hinten ein Auto näherte. Mittels Lichthupe versuchte er, den Lenker zu warnen.  Der 54-jährige Klagenfurter konnte zwar noch ausweichen, erwischte den 32-jährigen Mann jedoch noch mit dem Außenspiegel. Durch den Anprall erlitt der Fußgänger Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt verbracht.

Die Polizei führte Alkotests durch. Diese verliefen negativ. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
11.03.2026 12:39
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Nahe dem Kapitol
Statue zeigt Trump und Epstein in „Titanic“-Pose
Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat für Donnerstag und Freitag Streiks angekündigt. 
Nahost ausgenommen
Lufthansa-Piloten streiken ab Donnerstag
OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
315.644 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
269.056 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
178.487 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1800 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
1651 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1375 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Kärnten
Meistertitel als Ziel
Kärntner in Schweden vor Vertragsverlängerung
Mit Lichthupe gewarnt
Dunkel bekleideter Mann von Auto angefahren
Krone Plus Logo
Schock bei Rotjacken
Nach Murrays Notfall: Keine KAC-Spiele diese Woche
Die „Krone“ fastet
Tschick Adé im Urlaub: Eine Reprise in drei Akten
Fortsetzung fraglich
KAC: „Zustand von Jordan Murray ist stabil“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf