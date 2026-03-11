Dunkel bekleideter Mann von Auto angefahren

Das ist noch einmal glimpflich ausgegangen! Ein 30-jähriger Klagenfurter war am Dienstag kurz vor 23 Uhr mit seinem Wagen von Ferlach kommend in Richtung Weizelsdorf unterwegs. Plötzlich stand vor ihm – mitten auf der Straße – ein dunkel bekleideter Mann. „Der Mann hatte einen unsicheren Gang“, teilt die Polizei mit. Der 30-Jährige bremste ab, wich aus, um nicht mit dem Fußgänger zu kollidieren. Dann wendete er den Wagen, um Nachschau nach dem Fußgänger zu halten.