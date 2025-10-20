Lichthupe löste Streit mit Messer-Angriff aus

Einen Tag später flüchtete der 17-Jährige außer Landes: Ein wegen der Flucht mitangeklagter 21-Jähriger brachte den mutmaßlichen Messer-Angreifer in die Türkei. Mittlerweile befindet er sich hierzulande in U-Haft. Insgesamt sechs Angeklagte – fünf Österreicher und ein Serbe zwischen 17 und 58 Jahren – werden in der Anklage angeführt. Aber nicht nur wegen des blutigen Vorfalls bei der Autowaschanlage: Eineinhalb Monate zuvor kam es in der Stadt Salzburg zu einem gewalttätigen Raubüberfall im Zuge eines Kokain-Geschäftes. Mit dabei: der 17-jährige mutmaßliche Messer-Angreifer. Ihm wird deshalb, neben Mordversuch, auch schwerer Raub vorgeworfen.