Transitlawine rollt: Heuer schon 1,9 Millionen Lkw

Nur im Juni ein leichter Rückgang

In Summe rollten heuer bereits knapp 1,9 Millionen Lkw über den Alpenpass. Das sind um 75.100 mehr als im vergangenen Jahr. Mit fast 8,9 Millionen Autos ohne Anhänger (+195.100) ist auch in dieser Kategorie ein deutlicher Zuwachs registriert worden.