Transitlawine rollt: Heuer schon 1,9 Millionen Lkw

Die Brennerautobahn in Tirol ist die meistbefahrene Straßenverbindung über den Alpenhauptkamm. Im September wurden auf hohem Niveau wieder mehr Transit-Lkw und Autos registriert. Auch im Jahresvergleich geht es immer noch weiter nach oben.
Die aktuellen Zahlen zu den Fahrzeugfrequenzen an der Hauptmautstelle in Schönberg zeigen neuerlich, wie der Transitverkehr auf der Brennerautobahn weiter steigt. Mehr als 11 Millionen Fahrzeuge unterschiedlicher Kategorien haben heuer bereits die Hauptmautstelle passiert.
Allein im September wurden mehr als 224.000 Transit-Lkw registriert - das ist ein Zuwachs von 5,16 Prozent. Auch bei Pkw ist mit knapp 1,2 Millionen Fahrzeugen (ohne Anhänger) ein deutliches Plus von 4,27 Prozent zu beobachten.
Nur im Juni ein leichter Rückgang
In Summe rollten heuer bereits knapp 1,9 Millionen Lkw über den Alpenpass. Das sind um 75.100 mehr als im vergangenen Jahr. Mit fast 8,9 Millionen Autos ohne Anhänger (+195.100) ist auch in dieser Kategorie ein deutlicher Zuwachs registriert worden.
In Summe wurde nur im Monat Juni ein leichter Rückgang registriert.
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