Transitklage! EuGH gibt Italien großteils recht

Die ab März 2018 eingeführte Dosierung und Blockabfertigung des Lkw-Verkehrs bei Kufstein beschränkt nach Ansicht Italiens die Zahl der Lkw aus Deutschland mit dem Fahrtziel Italien. Diese Maßnahme gilt an bestimmten Tagen. Nach Ansicht des Generalanwalts ist die Verkehrsdosierung nicht zu beanstanden, wenn sie, wie Österreich geltend macht, in einer bloßen Geschwindigkeitsbegrenzung bestehe.