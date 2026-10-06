Upper Austrian Cycling Ace at the European Championships
Will Pogacar Tips and Country Music Lead to a Medal?
Felix Großschartner (UAE Emirates) from Linz is looking to deliver on Wednesday at the European Cycling Championships in the individual time trial. A new taste in music and arguably the greatest cyclist of all time could each play a role in his success.
He sets his alarm for just before 8 a.m.; after a light breakfast, he goes for a relaxed bike ride. For lunch, he has rice and chicken, then—shortly before the race—he warms up his muscles with a Theraband and hits the roller for about 25 minutes.
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