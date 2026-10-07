Zu heiß? Nächster Streit um kühle Kinderbetreuung

Bis zu zehn mobile Klimageräte vorgesehen

In Krems betont Molnar, die SPÖ sei bereits von selbst tätig geworden. In den laufenden Budgetverhandlungen für 2027 sei ein Konzept mit bis zu zehn mobilen Klimageräten vorgestellt worden. Diese sollen im kommenden Sommer nach Bedarf in Hitzephasen eingesetzt werden und die Überhitzung von Volksschul- und Kindergartenräumen verhindern. Dort findet auch Ferienbetreuung statt.