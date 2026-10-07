Wandern – immer mit Blick auf die schönste Natur

Musste man bisher teilweise direkt an der gefährlichen Bundesstraße entlang gehen, ist dies nun eine sichere und auch kinderfreundliche Wanderroute. Sie führt über 8,7 Kilometer von Kaiserbrunn über das Weichtalhaus bis zum ehemaligen Gasthaus Singerin. Die Wanderung durch schattige, flussnahe Abschnitte, immer die beeindruckende Bergkulisse oder das türkisfarbene Wasser im Blickpunkt dauert zweieinhalb bis drei Stunden.