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Flusswanderweg öffnet

Wandern – immer mit Blick auf die schönste Natur

Niederösterreich
07.10.2026 11:00
Nein, das ist nicht Kroatien. Das ist eine der traumhaften Badebuchten entlang der Schwarza im ...
Nein, das ist nicht Kroatien. Das ist eine der traumhaften Badebuchten entlang der Schwarza im Höllental.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Nach zehn Jahren Planung ist es nun endlich geschafft: Der neue Flusswanderweg im Höllental ist fertig und wird am Samstag feierlich eröffnet. 

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Glasklares Wasser, das in allen Grüntönen schimmert, eingebettet in die idyllische Berglandschaft der Rax, dem zweithöchsten Berg Niederösterreichs – hier verläuft nun der neue Flusswanderweg Höllental, der von den Naturfreunden Hirschwang-Reichenau initiiert wurde.

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Musste man bisher teilweise direkt an der gefährlichen Bundesstraße entlang gehen, ist dies nun eine sichere und auch kinderfreundliche Wanderroute. Sie führt über 8,7 Kilometer von Kaiserbrunn über das Weichtalhaus bis zum ehemaligen Gasthaus Singerin. Die Wanderung durch schattige, flussnahe Abschnitte, immer die beeindruckende Bergkulisse oder das türkisfarbene Wasser im Blickpunkt dauert zweieinhalb bis drei Stunden.

Schöner geht es kaum: Wandern entlang der Schwarza – stets mit dem Bergmassiv der Rax im ...
Schöner geht es kaum: Wandern entlang der Schwarza – stets mit dem Bergmassiv der Rax im Hintergrund.(Bild: Doris Seebacher)

Rund 800.000 Euro wurden investiert. Möglich wurde das Projekt durch Förderungen, Spenden, Crowdfunding und durch den Einsatz zahlreicher Ehrenamtlicher.

Am 10. Oktober wird der neue Weg offiziell eröffnet. Um 11.30 Uhr startet beim Weichtalhaus eine geführte Wanderung Richtung Singerin. In Naßwald warten anschließend Musik, Sterzverkostung und um 15 Uhr der offizielle Festakt beim Gasthaus „Zum Raxkönig“. Und auch für Kinder wird es ein umfangreiches und spannendes Programm geben. 

https://niederoesterreich.naturfreunde.at/events/angebot/kindertag-am-flusswanderweg-hoellental/

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