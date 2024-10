Höllisch weit im schönen Höllental marschieren

Fast das ganze Jahr hindurch ist der wildromantische Wasserleitungsweg, eingebettet zwischen Rax und Schneeberg, ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer, Spazier- oder Gassigeher. Vor allem im Sommer, denn das türkisgrüne, glasklare Wasser der Schwarza lädt an vielen Stellen auch zum Wildbaden ein. Start ist bei der Talstation der Raxseilbahn. Das Ende – leider – in Kaiserbrunn. Aber zum Glück nicht mehr lange. Denn jetzt erfolgte der Spatenstich zur Verlängerung. Spätestens in zwei Jahren kann man dann 8,5 Kilometer weiter bis zum ehemaligen Gasthaus Singerin wandern.