Brisante Eskalation im Kuhstall blieb ohne Folgen

Amtstierärztin hatte ein „unbehagliches Gefühl“

Laut Anklage soll der 60-jährige Landwirt die Beamtin an der Schulter gepackt und mehrfach gerüttelt haben. Augenblicke später habe er ihr zudem den Weg zum Auto verstellt. Der Mann wollte die Veterinärin offenbar dazu bringen, sich den Stall mit rund 30 Kühen noch einmal genau anzuschauen – um zu sehen, dass „es nicht so schlimm“ sei. Für die Amtstierärztin blieb vor allem eines zurück: ein „unbehagliches Gefühl“, wie sie nun vor dem Innsbrucker Landesgericht schilderte.