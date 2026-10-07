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Branchengröße spricht

„Buchungen entwickeln sich bis zum März gut“

Tirol
07.10.2026 17:00
Michael Poot gab Einblicke in Travel Partner und die Branche – ob die Pisten bis zum Schluss ...
Michael Poot gab Einblicke in Travel Partner und die Branche – ob die Pisten bis zum Schluss voll sind?(Bild: Krone-Collage/Krone Multimedia)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Wie läuft der Tourismus in Zeiten von Kriegen und Krisen? Die Travel Partner Group aus Ellmau kann nicht für die ganze Branche sprechen – doch Chef Michael Poot freut sich nach einem starken Sommer über solide Vorzeichen für den Winter.

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Ein weiter wachsendes Unternehmen und ein erfreulicher Rück- und Ausblick – kein Wunder, dass Travel-Partner-CEO Poot beim Pressetermin trotz aller wirtschaftlicher Turbulenzen große Zuversicht ausstrahlte. Das 1985 in Ellmau gegründete Reiseunternehmen hat inzwischen 85 Mitarbeitende, in der ganzen Firmengruppe sind es 170.

Zuletzt fiel man durch etliche Zukäufe auf – etwa das Reisebüro Profi Tours im heimatlichen Ellmau, die Kästl Touristik GmbH (Bayern) oder das Hotel Adapura in Wagrain (Salzburg).

Konzernumsatz schon bei fast 100 Millionen Euro
Der Umsatz der Unternehmensgruppe nähert sich nun der 100-Millionen-Euro-Marke. „Wir haben rund 500 Reiseveranstalter allein in unserem Gruppensegment, 100 Reiseveranstalter sind digital bei uns angeschlossen.“

Von rechts beim Pressetermin: Michael Poot (CEO der Travel Partner Group), Tanja Poot ...
Von rechts beim Pressetermin: Michael Poot (CEO der Travel Partner Group), Tanja Poot (Marketingchefin) und Stuart Kugler (CDO).(Bild: ProMedia/Hetfleisch)

Poots Rück- und Ausblick ist zweifellos ein Seismograf für die Branche.

  • Vergangener Sommer: „Wir haben rund 20 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr erzielt, besonders der deutsche Markt boomte.“ Eine extreme Schere öffnet sich beim Buchungszeitpunkt: „Laut unseren Daten buchen rund ein Drittel der Gäste erst in den letzten 90 Tagen vor der Reise – zugleich treffen schon jetzt langfristige Buchungen für den Sommer 2027 ein.“
  • Winter 2026/27: Der Dezember ist bei Travel Partner ausgeglichen („Da ist kaum mehr Wachstum möglich.“), der Jänner und Februar seien „stark“ und auch der März mit den inkludierten Osterferien entwickle sich gut. Erst im April öffne sich eine Lücke.

Häufigkeit der Urlaube nimmt tendenziell ab
Für den kommenden Sommer rechnet Poot mit einem Preisplus für die Kunden von 3 bis 4 Prozent. Dies hänge naturgemäß auch von der gesamten Inflation ab.

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Wie wirken sich Kriege, Teuerung und die fragile Wirtschaft aus? „Die Kunden wollen nach wie vor raus, die Intensität mit drei Familienurlauben jährlich hat aber abgenommen und die Nebenausgaben sind zweifellos gesunken“, so der Experte.

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