Profi ortet Trend: „Gäste buchen immer früher“

Travel Partner mit Sitz in Ellmau feiert 40 Jahre. Zum Jubiläum sprachen die Köpfe hinter dem Reiseunternehmen über Expansionspläne, Trends bei Urlaubern und kürzere Wintersaisonen.
„Der Tourismus hat sich komplett verändert, damit auch unsere eigene Rolle“, blickt Ronald Hulsebosch auf die Anfänge als kleines Incoming-Büro im Jahr 1985 in Ellmau zurück. Corona habe dann die ohnehin dynamischen Entwicklungen noch einmal auf den Kopf gestellt.
Die Gäste buchen bei jenen Häusern, die frühzeitig präsent und leicht auffindbar sind.
Michael Poot, Travel Partner
Bild: Johanna Birbaumer
Der gebürtige Holländer ist nach wie vor Inhaber von Travel Partner, hat das Zepter aber an den Deutschen Michael Poot übergeben. Zum Jubiläum gab dieser spannende Einblicke.
Ein zentrales Phänomen in der Branche sei das Preisniveau, es sei in den vergangenen vier bis fünf Jahren um rund 30 Prozent gestiegen. Nun sei man am oberen Limit angelangt und der Kunde reagiere hier sensibel.
Es war eine spannende Reise über 40 Jahre, unsere Rolle hat sich verändert. Heute hat jeder Vermieter eine Webseite oder kooperiert mit booking.com.
Ronald Hulsebosch, Travel Partner
Bild: Johanna Birbaumer
Interessant: Andererseits seien höherwertige Unterkünfte noch mehr gefragt. „Wir sehen, dass besonders im Sommer All-Inclusive-Angebote immer beliebter werden, weil sie eine klare Kalkulation des Urlaubsbudgets ermöglichen“, analysiert Poot. Generell, auch in Hinblick auf kürzere Reisen und Sorgen um den Wohlstand betont der Reiseprofi allerdings: „Der Tourismus-Kuchen wird kleiner . . .“
