Polizeihund „Ron“ spürte vermissten Senior auf

Erfolgreicher Einsatz für Polizeidiensthund „Ron“ in Kitzbühel! Er musste sich auf die Suche nach einem abgängigen Bewohner eines Altenwohnheimes in Kitzbühel machen. Nach wenigen Minuten konnte er den Vermissten wohlbehalten aufspüren.
Zum wahren Held auf vier Pfoten wurde am Montag Polizeidiensthund „Ron“ in Kitzbühel. Er wurde gemeinsam mit seinem Hundeführer Dietmar Lintner in ein Altenwohnheim in Kitzbühel gerufen.
Dort wurde gegen 18.05 Uhr ein Senior vermisst. Der Mann hatte das Heim gegen 14.30 Uhr verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt. Umgehend wurde eine Fahndung eingeleitet, diese verlief jedoch negativ. Kurz darauf rückte Ron an, um bei der Suche zu helfen.
Erfolgreicher Einsatz für Ron
Er nahm im Zimmer des Abgängigen eine Geruchsprobe auf und machte sich umgehend auf die Suche nach ihm. Seinen Einsatz hatte er binnen kürzester Zeit erfolgreich beendet, wie die Polizei mitteilt: „Wenige Minuten später und nach etwa 1,5 Kilometern Fährtenarbeit konnte der Vermisste unverletzt in einem Garten nahe der Ache aufgefunden und wieder dem Pflegepersonal übergeben werden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.