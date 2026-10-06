Polizeihund „Ron“ spürte vermissten Senior auf

Erfolgreicher Einsatz für Ron

Er nahm im Zimmer des Abgängigen eine Geruchsprobe auf und machte sich umgehend auf die Suche nach ihm. Seinen Einsatz hatte er binnen kürzester Zeit erfolgreich beendet, wie die Polizei mitteilt: „Wenige Minuten später und nach etwa 1,5 Kilometern Fährtenarbeit konnte der Vermisste unverletzt in einem Garten nahe der Ache aufgefunden und wieder dem Pflegepersonal übergeben werden.“