Getränke erschwindelt: Dritter Coup ging schief

Überweisungsdatum lag in der Zukunft

Schon am nächsten Tag folgte eine weitere Bestellung bei einem Unternehmen im Bezirk Korneuburg – ebenfalls im Wert von mehr als 10.000 Euro. Bei einer Anzahlung im mittleren vierstelligen Bereich übersah ein Mitarbeiter laut Polizei, dass die Überweisung erst für einen späteren Termin vorgesehen war. Er übergab die Getränke.