5103 Menschen in Salzburg sind derzeit arbeitslos

Besonders betroffen: Personen ab 50 Jahren

Der stärkste Zuwachs bei den Arbeitslosen betrifft Personen ab 50 Jahren (+117 Personen bzw. +8,6 Prozent auf 1.471), bei den 25 bis unter 50-Jährigen stieg die Zahl mit +2,6 Prozent deutlich geringer (auf 2.973 Personen). Auch die Jugendarbeitslosigkeit unter 25 Jahren liegt mit +2,6 Prozent Anstieg auf 659 Personen deutlich unter dem Durchschnitt. Hauptherkunftsbranchen sind der Handel (999 Arbeitslose; +3,6 Prozent), sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (983; +2,1 Prozent) und die Gastronomie (674; +6,6 Prozent), während das Bauwesen einen Rückgang verzeichnet (149; -19,5 Prozent). Bei 1.420 Arbeitslosen liegt eine gesundheitliche Vermittlungseinschränkung vor (+7,1 Prozent).