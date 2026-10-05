5103 Menschen in Salzburg sind derzeit arbeitslos

Die Daten des Arbeitsmarktservice (AMS) belegen es: Mit Ende September waren 5103 Menschen in Salzburg arbeitslos gemeldet. Die bedeutet einen Anstieg um 4,2 Prozent (208 Betroffene) gegenüber dem Vormonat. Aber: An Jobangeboten mangelt es in ganzen Bundesland nicht. . .
Laut AMS wurden 976 offene Stellen neu gemeldet, der Gesamtbestand liegt Ende September bei 1677 sofort verfügbaren Stellen (-16,1 Prozent). Im selben Zeitraum konnten 1075 offene Stellen mit Hilfe des AMS innerhalb von durchschnittlich 65 Tagen besetzt werden. Zudem beendeten 1728 Personen ihre Arbeitslosigkeit (-0,9 Prozent) und 1.411 Personen wurden arbeitslos (-4,1 Prozent).
Besonders betroffen: Personen ab 50 Jahren
Der stärkste Zuwachs bei den Arbeitslosen betrifft Personen ab 50 Jahren (+117 Personen bzw. +8,6 Prozent auf 1.471), bei den 25 bis unter 50-Jährigen stieg die Zahl mit +2,6 Prozent deutlich geringer (auf 2.973 Personen). Auch die Jugendarbeitslosigkeit unter 25 Jahren liegt mit +2,6 Prozent Anstieg auf 659 Personen deutlich unter dem Durchschnitt. Hauptherkunftsbranchen sind der Handel (999 Arbeitslose; +3,6 Prozent), sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (983; +2,1 Prozent) und die Gastronomie (674; +6,6 Prozent), während das Bauwesen einen Rückgang verzeichnet (149; -19,5 Prozent). Bei 1.420 Arbeitslosen liegt eine gesundheitliche Vermittlungseinschränkung vor (+7,1 Prozent).
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