E-Biker kollidierte mit Passantin: Frau verletzt

Ein bislang unbekannter E-Biker kollidierte mit einer Passantin (33). Die Frau stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde von der Rettung erstversorgt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.
Eine 33-jährige Dominikanerin war am Montag gegen 10.50 Uhr im Haltestellenbereich des Leipzigerplatzes in der Innsbrucker Amraser-Straße unterwegs. Dort wollte sie den Radfahrstreifen überqueren.
Dabei kam es zur Kollision mit einem bislang unbekannten E-Bike-Fahrer. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Radfahrer blieb zwar kurz stehen, setzte seine Fahrt dann jedoch in Richtung Westen fort.
Die Frau wurde von der Rettung erstversorgt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalles bzw. dem E-Biker. Beim Radfahrer soll es sich um einen Mann zwischen 50 und 55 Jahre handeln. Er trug eine Brille, war dunkel gekleidet und hatte ein schwarzes E-Bike.
Zweckdienliche Hinweise an die Verkehrsinspektion Innsbruck unter Tel.: 059133/7591-100
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