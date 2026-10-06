Die besten Winzer: Das Finale ist zum Greifen nah

Bald hat sich das Warten gelohnt! Am Freitag treffen sich 160 profunde Weinakademiker, zukunftsorientierte Sommeliers und prominente Gäste mit Geschmack bei der wichtigsten Prämierung des bewegenden Winzerjahres in der Csello-Mühle in Oslip. In zehn Kategorien von „Burgundersorten weiß, 2025 & 2024“ bis zu „Hohe Prädikate“ treten die jeweils besten Drei der Vorrunden zum großen Finale an.