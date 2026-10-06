Die besten Winzer: Das Finale ist zum Greifen nah

Die begehrte Rot-Goldene Traube erstrahlt in zehn Weinkategorien in neuem Glanz. Am 9. Oktober wird der begehrte Preis zum fünften Mal vergeben.
Bald hat sich das Warten gelohnt! Am Freitag treffen sich 160 profunde Weinakademiker, zukunftsorientierte Sommeliers und prominente Gäste mit Geschmack bei der wichtigsten Prämierung des bewegenden Winzerjahres in der Csello-Mühle in Oslip. In zehn Kategorien von „Burgundersorten weiß, 2025 & 2024“ bis zu „Hohe Prädikate“ treten die jeweils besten Drei der Vorrunden zum großen Finale an.
Jury entscheidet in Blindverkostung
Im Rahmen einer festlichen Gala vergibt die hochkarätige Jury während einer Blindverkostung ihre alles entscheidenden Punkte, kurz darauf stehen die Sieger fest und werden auf die Bühne zur Überreichung der Rot-Goldenen Traube ins Rampenlicht geholt. Wer von Burgenlands Spitzenwinzern hat es unter die Top 3 geschafft?
Heute ist die Präsentation der Finalisten der Kategorien „Rosé, Jahrgang 2025 & 2024“ und „Rotwein aus einer Einzelriede, 2024 bis 2021“ an der Reihe. Am Finaltag folgen noch in der „Krone“ als Partner die Favoriten der letzten beiden Disziplinen „Rotwein gereift, Jahrgang 2020 oder älter“ und „Weißwein Klassik 2025“.
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