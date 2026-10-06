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Rot-Goldene Traube

Die besten Winzer: Das Finale ist zum Greifen nah

Burgenland
06.10.2026 09:00
Am 9. Oktober wird die Rot-Goldene Traube zum fünften Mal verliehen.
Am 9. Oktober wird die Rot-Goldene Traube zum fünften Mal verliehen.(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Judt, stock.adobe.com)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Die begehrte Rot-Goldene Traube erstrahlt in zehn Weinkategorien in neuem Glanz. Am 9. Oktober wird der begehrte Preis zum fünften Mal vergeben.

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Bald hat sich das Warten gelohnt! Am Freitag treffen sich 160 profunde Weinakademiker, zukunftsorientierte Sommeliers und prominente Gäste mit Geschmack bei der wichtigsten Prämierung des bewegenden Winzerjahres in der Csello-Mühle in Oslip. In zehn Kategorien von „Burgundersorten weiß, 2025 & 2024“ bis zu „Hohe Prädikate“ treten die jeweils besten Drei der Vorrunden zum großen Finale an.

Jury entscheidet in Blindverkostung
Im Rahmen einer festlichen Gala vergibt die hochkarätige Jury während einer Blindverkostung ihre alles entscheidenden Punkte, kurz darauf stehen die Sieger fest und werden auf die Bühne zur Überreichung der Rot-Goldenen Traube ins Rampenlicht geholt. Wer von Burgenlands Spitzenwinzern hat es unter die Top 3 geschafft?

Heute ist die Präsentation der Finalisten der Kategorien „Rosé, Jahrgang 2025 & 2024“ und „Rotwein aus einer Einzelriede, 2024 bis 2021“ an der Reihe. Am Finaltag folgen noch in der „Krone“ als Partner die Favoriten der letzten beiden Disziplinen „Rotwein gereift, Jahrgang 2020 oder älter“ und „Weißwein Klassik 2025“.

2024 bis 2021
Rotwein aus Einzelriede
Mit Blaufränkisch Ried Point 2022 nimmt Andreas Kollwentz aus Großhöflein Kurs auf den begehrten ...
Mit Blaufränkisch Ried Point 2022 nimmt Andreas Kollwentz aus Großhöflein Kurs auf den begehrten Titel. „Kraftvoll, samtige Tannine und ein frischer Säurebogen sorgen für Harmonie am Gaumen.“(Bild: Reinhard Judt)
Mit Blaufränkisch Ried Glagsatz 2023 geht Alexander Leberl aus Großhöflein in das Titelrennen. ...
Mit Blaufränkisch Ried Glagsatz 2023 geht Alexander Leberl aus Großhöflein in das Titelrennen. „Kraftvoll, straff am Gaumen, getragen von reifen Tanninen und saftiger Frucht. Eleganter, kalkgeprägter Nachhall.“(Bild: Reinhard Judt)
Mittelburgenland DAC Blaufränkisch Ried Satz 2023 ist der Finalist von Thomas Weber aus ...
Mittelburgenland DAC Blaufränkisch Ried Satz 2023 ist der Finalist von Thomas Weber aus Deutschkreutz. „Dicht und komplex mit dezenter Nougatsüße und reifen Zwetschken am Gaumen. Würziger Abgang.“(Bild: Reinhard Judt)
2025 und 2024
Rosé
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