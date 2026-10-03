Dachstuhl brannte: Fünf Feuerwehren im Einsatz

Freitagmittag rückten fünf Feuerwehren nach Seiersberg-Pirka (Steiermark) zu einem brennenden Wohnhaus aus. Sie konnten die Flammen bändigen – zum Glück wurde niemand verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei zur Brandursache.
Um 11.50 Uhr ging der Alarm bei den örtlichen Feuerwehren ein: Ein Wohnhaus in Seiersberg, Ortsteil Pirka, stand in Flammen. Die Bewohner hatten sich glücklicherweise unverletzt ins Freie gerettet und konnten den Notruf absetzen.
Vor Ort stellte sich heraus, dass der Dachstuhl Feuer gefangen hatte – die Florianis konnten dieses rasch löschen. Um an die Glutnester zu kommen, wurde das Dach abgedeckt. Eine Brandursache konnte noch nicht festgestellt werden. Auch die Schadenshöhe ist noch unbekannt.
Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Pirka-Windorf, Seiersberg, Feldkirchen bei Graz, Kalsdorf und Premstätten ebenso wie Polizei und Rotes Kreuz.
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