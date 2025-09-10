Fußgängerin (85) starb nach Unfall mit Lkw

Die Lkw-Lenkerin musste wegen des Verkehrs an der Kreuzung der Elisabethstraße mit der August-Gruber-Straße anhalten. Als die 46-Jährige wieder losfuhr, übersah sie eine 85-jährige Fußgängerin, die den Zebrastreifen überqueren wollte. Die Fußgängerin wurde vom Lkw erfasst und erlitt schwere Verletzungen.