Fußgängerin (85) starb nach Unfall mit Lkw
An Salzburger Kreuzung
Eine Fußgängerin wurde am frühen Dienstagabend in Salzburg von einem Lkw erfasst und verstarb. Die 85-Jährige war von einer 46-jährigen Lkw-Lenkerin aus Rumänien übersehen worden.
Die Lkw-Lenkerin musste wegen des Verkehrs an der Kreuzung der Elisabethstraße mit der August-Gruber-Straße anhalten. Als die 46-Jährige wieder losfuhr, übersah sie eine 85-jährige Fußgängerin, die den Zebrastreifen überqueren wollte. Die Fußgängerin wurde vom Lkw erfasst und erlitt schwere Verletzungen.
Zunächst hatte die Lkw-Lenkerin den Unfall gar nicht bemerkt und wurde erst von einem Passanten angehalten. Die 85-Jährige verstarb schließlich im Unfallkrankenhaus Salzburg an ihren schweren Verletzungen. Der Alkotest bei der Lkw-Lenkerin verlief negativ.
