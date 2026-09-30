Spenglerei in Finanznot: Insolvenzverfahren läuft

Über das Vermögen der Auer Dachsysteme GmbH mit Sitz in Innsbruck ist am Mittwoch ein Insolvenzverfahren am Landesgericht eröffnet worden, berichteten Gläubigerschutzverbände am Nachmittag. Das Unternehmen ist im Bereich Spenglerei und Schwarzdeckerei tätig. Rund 20 Mitarbeiter sollen betroffen sein.
Von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens berichteten unter anderem der Kreditschutzverband von 1870 und der Alpenländische Kreditorenverband. Letzterer erklärte, dass die Auer Dachsysteme GmbH „ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“, könne.
Insolvenzursache noch unklar
Über die konkreten Ursachen der Insolvenz würden derzeit noch keine geprüften Informationen vorliegen. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens wurde laut KSV von 1870 von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht.
Die Insolvenzursachen sollen im weiteren Verlauf des Verfahrens gemeinsam mit der Insolvenzverwaltung erhoben werden.
Rund 20 Beschäftigte betroffen
Laut Angaben der Schuldnerin beschäftige die Auer Dachsysteme GmbH rund 20 Dienstnehmer. Welche konkreten Auswirkungen das Insolvenzverfahren auf die Beschäftigten und den weiteren Betrieb haben wird, ist derzeit noch nicht bekannt.
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