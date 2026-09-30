Spenglerei in Finanznot: Insolvenzverfahren läuft

Rund 20 Beschäftigte betroffen

Laut Angaben der Schuldnerin beschäftige die Auer Dachsysteme GmbH rund 20 Dienstnehmer. Welche konkreten Auswirkungen das Insolvenzverfahren auf die Beschäftigten und den weiteren Betrieb haben wird, ist derzeit noch nicht bekannt.