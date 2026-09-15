Notlandung: Motor-Paragleiter mit Pkw kollidiert

Der 35-Jährige dürfte sich dabei vermutlich eine schwere Beinverletzung zugezogen haben. Nach der Erstversorgung vor wurde er vom Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Leoben gebracht. Bei einer ersten kurzen Befragung durch die Polizei gab der verunfallte Pilot an, für den Landeanflug zu hoch gewesen zu sein. Am Pkw entstand ein Sachschaden.