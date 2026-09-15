Notlandung: Motor-Paragleiter mit Pkw kollidiert

In Bruck-Mürzzuschlag fiel dem 35-jährigen Piloten eines elektrischen Paramotors am Dienstagnachmittag der Motor in 15 Metern Höhe aus. Es kam zu einem Unfall.
Der Mann wollte gegen 17.30 Uhr laut Augenzeugen eine Siedlung im Ortsteil Schaldorf überfliegen. In einer Höhe von etwa 15 Metern fiel der Motor seines Rucksack-Paramotors aus und ließ sich offenbar nicht wieder starten. Der Pilot leitete eine Notlandung auf einer Wiese neben einem Wohnhaus ein. Er kollidierte dort mit einem abgestellten Pkw.
Der 35-Jährige dürfte sich dabei vermutlich eine schwere Beinverletzung zugezogen haben. Nach der Erstversorgung vor wurde er vom Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Leoben gebracht. Bei einer ersten kurzen Befragung durch die Polizei gab der verunfallte Pilot an, für den Landeanflug zu hoch gewesen zu sein. Am Pkw entstand ein Sachschaden.
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