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Fell While Climbing

Hiker (65) Injured During Hike on Traunstein

Nachrichten
05.10.2026 13:00
(Bild: Bergrettung Gmunden)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

A 65-year-old woman’s hike on Traunstein in Upper Austria ended with serious injuries over the weekend. The woman fell during the ascent, and her husband had to call emergency services. The hiker was rescued by a rescue helicopter and flown to the hospital.

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A 65-year-old woman from Kainbach near Graz (Styria) was seriously injured during a mountain hike on Traunstein. On Saturday, the woman set out on a hike up Traunstein in Gmunden and, together with her husband, began ascending toward the summit via the Hernlersteig trail. At around 12:55 p.m., the woman fell at an elevation of about 1,060 meters and sustained serious injuries. An emergency call was immediately made.

Search for a Suitable Clearing
The Gmunden Mountain Rescue Service, the emergency medical helicopter, and the Gmunden Alpine Police were alerted. Since the hiker and her husband were on a heavily forested section of the trail, they began to descend slowly to reach a clearing suitable for a helicopter rescue. Meanwhile, a mountain rescue team began the ascent.

After the emergency medical helicopter arrived, the injured woman was rescued using a variable rope and flown down to the valley. Following initial emergency medical treatment, the 65-year-old was flown to the Salzkammergut Clinic in Gmunden.

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