Hiker (65) Injured During Hike on Traunstein

A 65-year-old woman from Kainbach near Graz (Styria) was seriously injured during a mountain hike on Traunstein. On Saturday, the woman set out on a hike up Traunstein in Gmunden and, together with her husband, began ascending toward the summit via the Hernlersteig trail. At around 12:55 p.m., the woman fell at an elevation of about 1,060 meters and sustained serious injuries. An emergency call was immediately made.