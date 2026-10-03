Zerstörte Häuser und Pkw: Erneut stieg Rauch auf

Die Häuser sind nun unbewohnbar. Die Bewohner kamen bei Verwandten oder auch in einem Hotel unter. Verletzt wurde von ihnen niemand. Jedoch mussten fünf Florianijünger ins Spital. Zwei von ihnen erlitten Verbrennungen an den Händen, drei weitere wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich eingeliefert. Sie alle konnten das Krankenhaus jedoch wieder verlassen.