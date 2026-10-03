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Morgendlicher Schock

Zerstörte Häuser und Pkw: Erneut stieg Rauch auf

Tirol
03.10.2026 08:31
Bei den bereits völlig zerstörten Häusern in Obsteig stieg erneut Rauch auf.
Bei den bereits völlig zerstörten Häusern in Obsteig stieg erneut Rauch auf.(Bild: FF Obsteig)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Schock für die Florianis im Tiroler Obsteig am Samstagmorgen. Nur einen Tag nach dem dramatischen Vollbrand, bei dem zwei Reihenhäuser und fünf Autos völlig zerstört wurden, wurden die Florianijünger erneut zu diesem Ort gerufen. Rauch stieg aus den Brandruinen auf.

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Sechs Stunden kämpften rund 120 Feuerwehrkräfte in der Nacht auf Freitag gegen ein Flammeninferno in Obsteig im Tiroler Bezirk Imst. Das Feuer zerstörte zwei Reihenhäuser und fünf Autos.

Die Häuser sind nun unbewohnbar. Die Bewohner kamen bei Verwandten oder auch in einem Hotel unter. Verletzt wurde von ihnen niemand. Jedoch mussten fünf Florianijünger ins Spital. Zwei von ihnen erlitten Verbrennungen an den Händen, drei weitere wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich eingeliefert. Sie alle konnten das Krankenhaus jedoch wieder verlassen.

Zitat Icon

Es war der gleiche Einsatzort wie gestern. Es hat sich noch einmal entzündet.

Christian Weiss, FF-Kommandant Obsteig

Am Samstagmorgen dann der erneute Schock! Gegen 5.37 Uhr mussten die Florianis erneut ausrücken – erneut zum Einsatzort vom Vortag. Rauch stieg aus den Trümmern auf. „Es war der gleiche Einsatzort wie gestern. Es hat sich noch einmal entzündet“, erklärte Christian Weiss, FF-Kommandant von Obsteig. Nach gut einer Stunde konnte der Einsatz wieder beendet werden.

(Bild: FF Obsteig)
(Bild: FF Obsteig)
(Bild: FF Obsteig, Krone KREATIV)

Die Solidarität in der Gemeinde ist nach dem fürchterlichen Feuer groß. Das bestätigte auch Bürgermeister Erich Mirth bereits am Freitag gegenüber der „Krone“: „Die Familien sind sehr gut untergebracht. Die Solidarität und die Hilfsbereitschaft im gesamten Dorf ist sehr groß.“

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Für die betroffene Familien wurde auch ein Spendenkonto seitens der Gemeinde eingerichtet. Infos zum Spendenkonto: Gemeinde Obsteig, „Obsteiger helfen Obsteigern“, AT48 3633 6000 0021 3637.

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