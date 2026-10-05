Where is Petra R.?
Bettelalm: Owner of Iconic Viennese Restaurant Missing
Petra R., the owner of the iconic Viennese restaurant Bettelalm, has been missing since Saturday. She was last seen in downtown Vienna. Her partner is asking for any information.
The missing woman is 39 years old, between 160 and 165 centimeters tall, and has dark brown hair. She was wearing an elegant brown pantsuit.
Her partner, Michael E., is searching for the missing woman with this flyer:
“We were still having lunch together”
The woman from Velden was last seen on Saturday on Kärntner Straße in Vienna’s 1st district. Her partner told the “Krone”: “We had lunch together.” Afterward, he took a nap, while Petra went shopping on Kärntner Straße. After 3:00 p.m., all traces of her disappeared.
Request for Information
Michael E. is asking for information regarding the disappearance of Petra R. Anyone with information is urged to contact the Vienna Police Station at Kärntnertorpassage at+43 1 31310 21340.
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