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Griss um Paris

Hilton sorgt im Naked-Dress für Ausnahmezustand

Society International
05.10.2026 10:11
Paris Hilton und Schwester Nicky Hilton Rothschild sorgten in Paris vor der Schau von Elie Saab ...
Paris Hilton und Schwester Nicky Hilton Rothschild sorgten in Paris vor der Schau von Elie Saab für einen Riesenwirbel.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Vor der Schau von Elie Saab in Paris ist es am Wochenende zu einem regelrechten Ausnahmezustand gekommen. Denn zahlreiche Fans und Fotografen rissen sich um ein Foto von ihr: Paris Hilton! Kein Wunder, immerhin war die Hotel-Erbin in ihrem Naked-Dress auch DER Hingucker in Paris ...

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Wo Paris Hilton auftaucht, da ist der Riesenwirbel meistens nicht weit – so auch dieser Tage in Paris, wo sich Stars wie Heidi Klum, Jennifer Lopez und Co. gerade auf der Fashion Week ein Stelldichein geben.

Griss in Paris um Paris Hilton
Als die Hotelerbin zur Schau von Elie Saab erschien, war das Gedränge plötzlich riesengroß. Denn ob Fans oder Fotografen, jeder wollte nur eines: einen Schnappschuss der 45-Jährigen ergattern!

Als Paris Hilton vor der Schau von Elie Saab auftauchte, war das Griss um die Hotelerbin ...
Als Paris Hilton vor der Schau von Elie Saab auftauchte, war das Griss um die Hotelerbin riesengroß. Fans und Fotografen wollten unbedingt ein Foto der 45-Jährigen.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Paris Hilton kam in Begleitung ihrer Schwester Nicky Hilton Rothschild.
Paris Hilton kam in Begleitung ihrer Schwester Nicky Hilton Rothschild.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Hilton ließ Wäsche blitzen
Und das lag mit Sicherheit auch an Hiltons Wow-Look. Das ehemalige It-Girl war für ihren Fashion-Week-Abstecher nämlich in ein Naked-Dress aus schwarzer, glitzernder Blütenspitze und viel transparentem Stoff geschlüpft.

Ganz so „nackt“ wie so manch andere Promi-Beauty präsentierte sich Hilton dann aber doch nicht: Unter dem Hingucker-Kleid trug sie nämlich schwarze, blickdichte Wäsche. Aufsehenerregend war dieser Fashion-Look aber allemal!

Die Hotelerbin genoss das Bad in der Menge und machte ihren Auftritt im Naked-Dress zur ...
Die Hotelerbin genoss das Bad in der Menge und machte ihren Auftritt im Naked-Dress zur Mega-Show.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Paris Hilton posierte geduldig für die Fotografen.
Paris Hilton posierte geduldig für die Fotografen.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Und bewies, dass sie ein echter Profi ist.
Und bewies, dass sie ein echter Profi ist.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Bad in der Menge – und Selfies mit Fans
Kein Wunder, dass Paris den Riesenwirbel um ihre Person auch zelebrierte, was das Zeug hielt. Denn Hilton posierte nicht nur mit Schwester Nicky Hilton Rothschild für die Fotografen, sie machte aus ihrem Auftritt auf der Fashion Week auch eine echte Show – mit kessen Posen, die einem It-Girl absolut würdig waren.

Und auch die Fans bekamen ein Selfie mit dem einstigen It-Girl!
Und auch die Fans bekamen ein Selfie mit dem einstigen It-Girl!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Und auch die Anhänger der Hotelerbin kamen nicht zu kurz: Denn Hilton zeigte sich ganz und gar nicht abgehoben und nahm sich vor der Schau von Elie Saab sogar noch Zeit, um mit ihren Fans Selfies zu schießen.

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