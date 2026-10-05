Hilton sorgt im Naked-Dress für Ausnahmezustand

Bad in der Menge – und Selfies mit Fans

Kein Wunder, dass Paris den Riesenwirbel um ihre Person auch zelebrierte, was das Zeug hielt. Denn Hilton posierte nicht nur mit Schwester Nicky Hilton Rothschild für die Fotografen, sie machte aus ihrem Auftritt auf der Fashion Week auch eine echte Show – mit kessen Posen, die einem It-Girl absolut würdig waren.