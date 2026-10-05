Fußball, Oktoberfest – und sinnloser Vandalenakt

Jede Menge Fußball mit zünftiger Oktoberfeststimmung gab es am Sonntag im Tiroler Nassereith. Doch das Fest wurde durch einen sinnlosen Vandalenakt getrübt. Ein Unbekannter demolierte ein Auto, das auf dem Parkplatz des Sportplatzes abgestellt war. Zeugen werden nun gesucht.
Nachwuchsturniere und ein Liga-Spiel der Kampfmannschaft – beim FC Nassereith war am Sonntag einiges geboten. Auch, weil der Fußballtag mit einem zünftigen Oktoberfest kombiniert wurde.
Windschutzscheibe demoliert
Umso ärgerlicher ist, dass dort auch ein Vandale sein Unwesen trieb. Auf dem Parkplatz des Fußballplatzes in Nassereith wurde ein Pkw beschädigt. „Die bislang unbekannte Täterschaft schlug im Zeitraum zwischen 14 und 21.30 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs“, berichtete die Polizei am Montag.
Ermittler hoffen auf Hinweise
Von dem Täter bzw. den Tätern fehle bislang jede Spur. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und hofft auf mögliche Zeugen.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Nassereith unter der Telefonnummer: 059 133-7103.
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