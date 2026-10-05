Fußball, Oktoberfest – und sinnloser Vandalenakt

Windschutzscheibe demoliert

Umso ärgerlicher ist, dass dort auch ein Vandale sein Unwesen trieb. Auf dem Parkplatz des Fußballplatzes in Nassereith wurde ein Pkw beschädigt. „Die bislang unbekannte Täterschaft schlug im Zeitraum zwischen 14 und 21.30 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs“, berichtete die Polizei am Montag.