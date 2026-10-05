Von einem Moment auf den anderen ist alles anders

Nach einem Herz-Kreislaufstillstand ist ein bis dahin völlig gesunder Jugendlicher aus Vorarlberg nun auf die Pflege und Unterstützung angewiesen. Seine Familie braucht dafür selbst Hilfe.
Warum der damals 16-jährige Jason im Februar einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitt, wissen die Ärzte bis heute nicht. „Er war bis dahin ein typischer Teenager, ohne Anzeichen einer Erkrankung, und machte eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei einer Supermarktkette“, erzählt Mutter Bianca.
Mutter reanimierte ihren Sohn
Mittlerweile kann sie mit fester Stimme schildern, dass sie es war, die ihren Sohn bis zum Eintreffen der Rettung reanimierte. Danach lag der Älteste von vier Geschwistern zunächst drei Wochen lang im künstlichen Tiefschlaf. Nach Monaten im Krankenhaus wird Jason seit Juli am Universitätsklinikum Salzburg behandelt, wo es eine eigene Früh-Neuroreha-Station für Kinder und Jugendliche gibt.
Kann weder sprechen noch sich bewegen
„Jason kann weder sprechen noch sich selbstständig bewegen und muss über eine Sonde ernährt werden. Mittlerweile kann er aber zumindest über die Augen teilweise mit uns kommunizieren“, schildert die Mutter weiter. Eine langfristige Prognose über die weitere Entwicklung gibt es nicht.
Familie braucht barrierefreies Zuhause
Im Oktober soll der Teenager aus Vorarlberg erstmals seit Februar wieder nach Hause kommen. Für die Familie ein Grund zur Freude, aber auch eine weitere enorme Herausforderung. Denn das derzeitige Miethaus ist alles andere als barrierefrei – das Badezimmer befindet sich beispielsweise im ersten Stock. Ein entsprechender Umbau ist aus vielen Gründen nicht möglich. Deshalb muss eine neue, geeignete Unterkunft gefunden werden – was für eine sechsköpfige Familie mit Hund ohnehin keine leichte Aufgabe ist.
Hinzu kommen die finanziellen Sorgen. Mutter Bianca ist noch in Karenz, Vater Ismail, ein Monteur, derzeit in Hospizkarenz. Denn ein Elternteil muss rund um die Uhr bei Jason im Spital sein. „In den Sommerferien war ich bei unserem Sohn in Salzburg, aber jetzt, wo die Schule begonnen hat, ist das nicht möglich“, so die Mutter.
Langer, schwieriger Weg
Sie hat online bereits einen Spendenaufruf gestartet. Wie hoch die Kosten künftig für notwendige Therapien und Heilbehelfe sein werden, lässt sich derzeit überhaupt nicht abschätzen. Vor der Familie liegt jedenfalls ein langer und herausfordernder Weg. Ob Jason sich jemals vollständig erholen wird, ist dabei ungewiss.
Wenn Sie Jason und seine Familie unterstützen möchten, ist das über unseren Verein „Die Krone hilft“ – Ombudsfrau möglich:
Empfänger: Verein Die Krone hilft – Ombudsfrau
IBAN: AT29 3200 0000 1465 4321
Kennwort: Jason
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