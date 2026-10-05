Von einem Moment auf den anderen ist alles anders

Familie braucht barrierefreies Zuhause

Im Oktober soll der Teenager aus Vorarlberg erstmals seit Februar wieder nach Hause kommen. Für die Familie ein Grund zur Freude, aber auch eine weitere enorme Herausforderung. Denn das derzeitige Miethaus ist alles andere als barrierefrei – das Badezimmer befindet sich beispielsweise im ersten Stock. Ein entsprechender Umbau ist aus vielen Gründen nicht möglich. Deshalb muss eine neue, geeignete Unterkunft gefunden werden – was für eine sechsköpfige Familie mit Hund ohnehin keine leichte Aufgabe ist.