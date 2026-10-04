17-Year-Old Dozed Off
Automatic Draft
It may have been just a fraction of a second—but that was enough time for a serious accident to occur early Sunday morning in the Mühlviertel region. A 17-year-old boy had dozed off at the wheel, and three occupants of the other car ended up in the hospital.
The 17-year-old from Kirchschlag was driving his car on Sunday, October 4, 2026, shortly before 10 a.m. on the B38 toward Bad Leonfelden. Shortly after passing Vorderweißenbach, the teenager reportedly dozed off for a split second and veered into the oncoming lane.
Three women in the car were injured
There, he collided with an oncoming car driven by a 52-year-old woman from Vienna. Both vehicles were thrown into the roadside ditch after the collision. The 52-year-old woman and her two passengers, aged 59 and 89, were injured in the accident. After receiving initial medical treatment, the 89-year-old was flown by rescue helicopter to Kepler University Hospital.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.