Automatic Draft

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17-Year-Old Dozed Off

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04.10.2026 19:32
Don’t underestimate it: Fatigue behind the wheel
Don’t underestimate it: Fatigue behind the wheel(Bild: Klemens Groh)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

It may have been just a fraction of a second—but that was enough time for a serious accident to occur early Sunday morning in the Mühlviertel region. A 17-year-old boy had dozed off at the wheel, and three occupants of the other car ended up in the hospital.

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The 17-year-old from Kirchschlag was driving his car on Sunday, October 4, 2026, shortly before 10 a.m. on the B38 toward Bad Leonfelden. Shortly after passing Vorderweißenbach, the teenager reportedly dozed off for a split second and veered into the oncoming lane.

Three women in the car were injured
There, he collided with an oncoming car driven by a 52-year-old woman from Vienna. Both vehicles were thrown into the roadside ditch after the collision. The 52-year-old woman and her two passengers, aged 59 and 89, were injured in the accident. After receiving initial medical treatment, the 89-year-old was flown by rescue helicopter to Kepler University Hospital.

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