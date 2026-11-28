Und wie geht es am Sonntag weiter?

Der Winter zeigt sich auch am Sonntag von seiner eisigen Seite. Auch am Sonntag müssen sich viele Regionen auf zähen Nebel und eisige Temperaturen einstellen. Vor allem in den Niederungen sowie im Wald- und Mühlviertel kann sich der Hochnebel hartnäckig halten. Abseits davon lacht häufig die Sonne. Die Temperaturen starten mit bis zu minus zwölf Grad, tagsüber sind maximal plus sechs Grad möglich. In Vorarlberg und Tirol ziehen am Nachmittag zudem erste dichtere Wolken auf.