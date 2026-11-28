Erst versank Österreich im Schnee, jetzt zeigt sich der Winter zwar von seiner ruhigeren, aber nicht minder frostigen Seite: Nach dem heftigen Wintereinbruch kehrt am Samstag vielerorts die Sonne zurück. Doch während sich einige über strahlend blauen Himmel freuen dürfen, sitzen andere weiterhin im Nebel fest. Und eines ist klar: Die Kälte bleibt.
Vor allem im Donautal, im Nordosten Österreichs, am Alpenostrand sowie in der Südoststeiermark halten sich Nebel und Hochnebel hartnäckig. Selbst am Nachmittag stehen die Chancen auf Sonnenschein dort schlecht. Ganz anders sieht es im übrigen Land aus: Abseits der feuchten Nebelschicht zeigt sich das Wetter überwiegend sonnig und trocken.
Doch die Winterjacke bleibt Pflicht! Bereits in den Morgenstunden ist ordentlich Frieren angesagt. Die Temperaturen liegen zwischen eisigen minus elf und plus zwei Grad. Auch tagsüber wird es kaum gemütlicher: Die Höchstwerte erreichen lediglich minus zwei bis plus vier Grad. Dazu weht meist nur schwacher Wind, im Wiener Becken und im Burgenland mäßiger Nordwind.
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Und wie geht es am Sonntag weiter?
Der Winter zeigt sich auch am Sonntag von seiner eisigen Seite. Auch am Sonntag müssen sich viele Regionen auf zähen Nebel und eisige Temperaturen einstellen. Vor allem in den Niederungen sowie im Wald- und Mühlviertel kann sich der Hochnebel hartnäckig halten. Abseits davon lacht häufig die Sonne. Die Temperaturen starten mit bis zu minus zwölf Grad, tagsüber sind maximal plus sechs Grad möglich. In Vorarlberg und Tirol ziehen am Nachmittag zudem erste dichtere Wolken auf.
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