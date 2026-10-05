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Wie Land-Polizisten ihren Dienst in Wien sehen

Guten Morgen Wien
05.10.2026 03:30
(Bild: Mario Urbantschitsch)

Der Zulauf zum Versuchsballon für längere Wien-Dienste von Bundesländer-Polizisten sprengte alle Erwartungen. Und auch danach kam vieles anders als gedacht – für die Beamten aus der „Provinz“ ebenso wie für die Wiener. 48 Bundesländer-Polizisten versehen erstmals freiwillig mehrere Monate Dienst in Wien – eine Zeit voller Überraschungen für alle Beteiligten. Was die Betroffenen berichten, lesen sie heute in Ihrer „Krone“ sowie auf krone.at

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