Wie Land-Polizisten ihren Dienst in Wien sehen

Der Zulauf zum Versuchsballon für längere Wien-Dienste von Bundesländer-Polizisten sprengte alle Erwartungen. Und auch danach kam vieles anders als gedacht – für die Beamten aus der „Provinz“ ebenso wie für die Wiener. 48 Bundesländer-Polizisten versehen erstmals freiwillig mehrere Monate Dienst in Wien – eine Zeit voller Überraschungen für alle Beteiligten. Was die Betroffenen berichten, lesen sie heute in Ihrer „Krone“ sowie auf krone.at