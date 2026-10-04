Herbstmarkt lockte 465.000 Besucher ans Donauufer

Marktreferent zufrieden

Auch abseits der Fahrgeschäfte war in den zehn Tagen einiges los. Beim „Tag der Liebe“ wurde im Riesenrad geflirtet, der Seniorentag lockte mit Tanz, Bingo und Tombola, am Familientag kamen die kleinen Marktgäste auf ihre Kosten. Dazu gesellten sich ÖH Semester Opening, Weißwurstparty und Feuerwerk. Marktreferent Martin Hajart zeigte sich mit der Bilanz zufrieden. Die 465.000 Besucher würden zeigen, welchen Stellenwert der Markt „für Linz und weit über die Stadtgrenzen hinaus“ habe. Besonders positiv bewertet er den zusätzlichen Freitagabend.