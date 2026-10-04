Herbstmarkt lockte 465.000 Besucher ans Donauufer

Zehn Tage Riesenrad, Festzelt und Markttrubel sind so gut wie vorbei: Am Sonntagabend geht der Urfahraner Herbstmarkt zu Ende. Nach Angaben der Stadt werden seit dem vorgezogenen Start am Freitag, 25. September, insgesamt rund 465.000 Besucher auf das Gelände am Donauufer geströmt sein.
Damit scheint sich die Verlängerung um den zusätzlichen Freitagabend bewährt zu haben. Bereits beim Frühjahrsmarkt war erstmals einen Tag früher gestartet worden, im Herbst wurde dieses Modell fortgesetzt. Vor allem das sonnige erste Wochenende spielte den Veranstaltern dabei in die Karten.
72 Schau- und 103 Aussteller
Für Unterhaltung sorgten diesmal 72 Schausteller, dazu kamen 103 Aussteller. Neben Klassikern wie Riesenrad und Autodrom drehten unter anderem „1001 Nacht“, „Steamer“, „Devil Rock“ und Musikexpress ihre Runden. Wer es weniger rasant mochte, konnte durch die Messehallen schlendern oder sich durch das gastronomische Angebot kosten.
Marktreferent zufrieden
Auch abseits der Fahrgeschäfte war in den zehn Tagen einiges los. Beim „Tag der Liebe“ wurde im Riesenrad geflirtet, der Seniorentag lockte mit Tanz, Bingo und Tombola, am Familientag kamen die kleinen Marktgäste auf ihre Kosten. Dazu gesellten sich ÖH Semester Opening, Weißwurstparty und Feuerwerk. Marktreferent Martin Hajart zeigte sich mit der Bilanz zufrieden. Die 465.000 Besucher würden zeigen, welchen Stellenwert der Markt „für Linz und weit über die Stadtgrenzen hinaus“ habe. Besonders positiv bewertet er den zusätzlichen Freitagabend.
Nun kehrt am Donauufer wieder Ruhe ein – zumindest für einige Monate. Das nächste Mal drehen sich die Fahrgeschäfte von 30. April bis 9. Mai 2027.
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