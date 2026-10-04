Feuerwehreinsatz: Dachstuhl ging in Flammen auf

Einsatz für drei südsteirische Feuerwehren am Samstagabend in Gamlitz: Ein Einfamilienhaus stand in Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.
Gegen 21 Uhr ging der Alarm bei Feuerwehr, Rettung und Polizei ein. Schnell eilten sie nach Gamlitz (Bezirk Leibnitz), wo der Dachstuhl eines Einfamilienhauses Feuer gefangen hatte. Beim Eintreffen stand er bereits in Vollbrand.
Die Freiwilligen Feuerwehren Gamlitz, Ehrenhausen und Spielfeld kämpften gegen die Flammen an. Sie konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und richteten eine Brandwache ein.
Zum Glück befanden sich zu dem Zeitpunkt keine Personen im Haus – es wurde niemand verletzt. Die genaue Brandursache wird seitens der Polizei ermittelt. Erst am Freitag brannte der Dachstuhl eines Wohnhauses in Seiersberg-Pirka.
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