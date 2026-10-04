20-Jähriger starb, 54-Jähriger schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Pressbaum (Bezirk St. Pölten) westlich von Wien hat Sonntagfrüh einen 20-jährigen Niederösterreicher das Leben gekostet. Der junge Mann war mit seinem Auto von der L2129 abgekommen, das Fahrzeug touchierte laut Polizeibericht in der Folge in einem Waldstück zwei Bäume. Der Lenker wurde aus dem Wagen geschleudert. Er war auf der Stelle tot.