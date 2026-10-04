20-Jähriger starb, 54-Jähriger schwer verletzt

Sonntagfrüh starb ein 20-jähriger Autolenker in Pressbaum, Bezirk St. Pölten, bei einem Verkehrsunfall westlich von Wien. Samstagabend prallte ein 54-jähriger Motorradfahrer gegen eine Kurvenleittafel und wurde dabei schwer verletzt.
Ein Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Pressbaum (Bezirk St. Pölten) westlich von Wien hat Sonntagfrüh einen 20-jährigen Niederösterreicher das Leben gekostet. Der junge Mann war mit seinem Auto von der L2129 abgekommen, das Fahrzeug touchierte laut Polizeibericht in der Folge in einem Waldstück zwei Bäume. Der Lenker wurde aus dem Wagen geschleudert. Er war auf der Stelle tot.
Motorradlenker prallte gegen Kurvenleittafel
Bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Gars am Kamp, Bezirk Horn, ist ein Motorradfahrer in seinem Heimatbezirk Horn am späten Samstagabend schwer verletzt worden. Der 54-Jährige war nach Angaben der Landespolizeidirektion NÖ von der Fahrbahn der LH58 abgekommen und gegen eine Kurvenleittafel geprallt. „Christophorus 2“ flog den Mann ins Universitätsklinikum St. Pölten.
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