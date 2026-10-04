Austria holt Kantersieg in erstem Bundesliga-Derby

Partie rasch entschieden

Am Spielfeld machte sich die Überlegenheit der Favoritinnen rasch bemerkbar. Pfattner verwertete schon in der 4. Minute zum 1:0 für die Elf von Trainer Stefan Kenesei. Die in Hochform spielende Uka vollendete nach einer halben Stunde nach Vorarbeit von Louise Schöffel zum 2:0, ehe Leidler den Ball nach einem Austria-Freistoß ins eigene Gehäuse lenkte (35.). Rapids Trainerin Katja Gürtler sah nach Seitenwechsel, wie die schon kurz vor der Pause verwarnte Haupt Gegenspielerin Sisic zurückzog und Gelb-Rot ausfasste.