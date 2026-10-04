Dachstuhlbrand in Döbling hält Feuerwehr in Atem

Im 19. Wiener Gemeindebezirk (Döbling) ist derzeit ein Großeinsatz der Wiener Berufsfeuerwehr im Gange. Die Dachkonstruktion eines Wohnhauses in der Pyrkergasse steht in Vollbrand.
Über mögliche Verletzte gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch keine gesicherten Angaben. Die Einsatzkräfte sind laut Radio Ö3 mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude zu verhindern.
Wegen der starken Rauchentwicklung und der laufenden Löscharbeiten wurde die nähere Umgebung großräumig gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.