„Der Reiz des Neuen hat mich angetrieben“

Schluss mit der Gastronomie macht Spitzenkoch Martin Kilga nach 28 Jahren. Ende März schließt er sein Restaurant Paradoxon im Salzburger Stadtteil Nonntal. „Koch ist einer der schönsten Berufe der Welt. Jetzt brauche ich einen Neustart. Etwas, das mich kitzelt“, sagt er. „Am liebsten würde ich eine Einrichtung für Kinder schaffen. Sie soll ganztags geöffnet sein, auch am Wochenende.“ Dort soll mit den Kleinen gebacken, gekocht, gemalt oder etwa musiziert werden, schwärmt der zweifache Vater. „Das würde ich auf Vereinsbasis gerne versuchen.“ Zunächst steht Martin noch das Zusperren bevor. „Tränen sind schon geflossen. Es muss bisserl wehtun. .“