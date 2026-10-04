Eine Politik, die am Wähler immer mehr vorbeigeht

Dass die Blauen in den Umfragen immer stärker werden, hängt aber in erster Linie nicht damit zusammen, dass sie gut sind, sondern weil die anderen so schlecht sind. Wobei man sich nicht wundern muss: Die Roten sind seit Monaten mit sich selbst beschäftigt (Stichwort Babler und Dornauer) und die Schwarzen haben im Umgang mit den Wählern auch alles andere als ein glückliches Händchen: Stichwort Fernpass-Paket, Einheimischen-Tarife, der Umgang mit Ex-Sicherheits-Landesrätin Astrid Mair sowie das MCI-Neubau-Dilemma. Für immer mehr Wählerinnen und Wähler ist das eine Politik, die am Wähler vorbeigeht. Sie fühlen sich nicht mehr verstanden. Das alles sollte man ernst nehmen – und zwar bevor es zu spät ist. Die ÖVP muss nämlich schön langsam aufpassen, dass sie nicht dasselbe Schicksal wie die CDU in Deutschland erlebt.