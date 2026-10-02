Tirol: Abgestellter Pkw wurde zum Raub der Flammen

Schock für den Besitzer bzw. die Besitzerin eines Pkw in Fließ im Tiroler Bezirk Landeck! Das neben einem Geräteschuppen abgestellte Fahrzeug geriet plötzlich in Brand. Die Flammen griffen in weiterer Folge auch auf einen Geräteschuppen über.
Alarmiert wurden die Einsatzkräfte am Mittwoch gegen 23.15 Uhr. Kurz zuvor war aus noch unbekannter Ursache ein abgestellter Pkw in Brand geraten. „Das Feuer griff auch auf einen unmittelbar angrenzenden Geräteschuppen über“, heißt es von der Polizei.
Fahrzeug vollständig zerstört
Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung rückten an und konnten die Flammen schlussendlich unter Kontrolle bringen. „Das Fahrzeug wurde durch den Brand vollständig zerstört, auch am Geräteschuppen entstand ein erheblicher Sachschaden.“
Glück im Unglück: Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.
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