Ausgediente Kläranlage wird heuer zum Bauhof

1,5 Millionen Euro für Bauhof gibt das Budget noch her

Aus der Not heraus wird man in Kleinarl immer wieder erfinderisch oder versucht Synergien zu schaffen. Jüngstes Projekt: der gemeindeeigene Bauhof. Der soll in den kommenden Monaten am Areal der ausgedienten Kläranlage im Norden der Gemeinde entstehen. „Die Fläche brauchen wir derzeit nicht – also was liegt näher als dort zu bauen!“ Seit 2013 laufen die Abwässer nämlich schon ins Kanalnetz des Reinhalteverbandes Pongau. Die Ausschreibungen für Werkstätten und Garagen laufen, der Baustart für das 1,5 Millionen Euro teure Projekt ist nach Ostern geplant. Viehhauser hat auch hier die Zügel straff in der Hand.