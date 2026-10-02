Raimundspiele Gutenstein legen Zwangspause ein

„Der Verschwender“ – das war der prophetische Titel, mit dem im Sommer 2024 die Raimundspiele Gutenstein ins niederösterreichische Piestingtal im Bezirk Wiener Neustadt lockten. Zwei Sommer später ist das Geld weg: Die leeren Kassen der Gemeinde sowie schwächelnde Zuschauerzahlen zwingen das Festival im kommenden Jahr zu einer Zwangspause.