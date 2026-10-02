Tanz mit dem Patriarchat am Hoftheater Hainersdorf

Mit „Mei Voda ist a Drescher und a Drescher bin i. Mei Voda drischt ’n Howan und die Weiber drisch i“ geben die Rabtaldirndl gleich zu Beginn die Richtung vor. Denn egal, was man zu diesem Gstanzl dichtet, frauenfreundlich ist es nicht. Das zeigen auch die vielen Herrenwitze, die einem stakkatoartig um die Ohren gedroschen werden. Tief sitzen die patriarchalen Strukturen (nicht nur) am Land und lustig ist es allweil, wenn über die Frauen hergezogen wird.