Nach Bluttat: Trieben hat neue Polizeiinspektion

Mit dem neuen Standort an der Schoberpass-Bundesstraße steht den Polizistinnen und Polizisten nun eine moderne und zeitgemäße Infrastruktur zur Verfügung. Landespolizeidirektor Ortner hob in seiner Ansprache die Bedeutung des Neubaus hervor: „Ein besonderer Gedanke gilt an diesem Tag unserem verstorbenen ehemaligen Dienststellenkommandanten, dessen persönliche Initiative und unermüdlicher Einsatz maßgeblich für das Zustandekommen dieser neuen Polizeiinspektion waren. Mit dem heutigen Tag beginnt nun ein neues Kapitel für die Polizeiinspektion Trieben.“