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Kommandant erschossen

Nach Bluttat: Trieben hat neue Polizeiinspektion

Steiermark
02.10.2026 14:56
Offizielle Eröffnung der neuen PI in Trieben mit Minister Karner (Mitte)
Offizielle Eröffnung der neuen PI in Trieben mit Minister Karner (Mitte)(Bild: LPD Steiermark/Martinelli)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Nach der unfassbaren Bluttat im Februar 2023 in der Polizeiinspektion im obersteirischen Trieben, bei der der Postenkommandant ums Leben kam, wurde am Freitag der neue Standort der Polizei eröffnet. Der steirische Landespolizeidirektor Gerald Ortner spricht von einem „neuen Kapitel“.

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Nach den tödlichen Schüssen auf den Triebener Polizeikommandanten aus der Pistole eines Kollegen im Februar 2023 stand für die Gemeinde und das Innenministerium sofort fest: Die Beamten können am Schauplatz der Tragödie nicht auf Dauer weiter ihren Dienst versehen, es braucht einen Umzug in ein neues Gebäude.

Doch ganz so einfach ging es dann leider doch nicht – die Finanzierung war lange Zeit ungeklärt, dem Projekt drohte das Aus. Am Freitag wurde nun die neu errichtete Polizeiinspektion Trieben im Rahmen eines Festaktes feierlich eröffnet – auch Bundesminister Gerhard Karner war vor Ort.

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Mit dem neuen Standort an der Schoberpass-Bundesstraße steht den Polizistinnen und Polizisten nun eine moderne und zeitgemäße Infrastruktur zur Verfügung. Landespolizeidirektor Ortner hob in seiner Ansprache die Bedeutung des Neubaus hervor: „Ein besonderer Gedanke gilt an diesem Tag unserem verstorbenen ehemaligen Dienststellenkommandanten, dessen persönliche Initiative und unermüdlicher Einsatz maßgeblich für das Zustandekommen dieser neuen Polizeiinspektion waren. Mit dem heutigen Tag beginnt nun ein neues Kapitel für die Polizeiinspektion Trieben.“

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