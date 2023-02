Tragödie in Trieben: Polizist erschießt Chef

Drei Schüsse aus der Dienstwaffe

Bei einer Besprechung soll es einen Streit zwischen den Kollegen gegeben haben. Der Auseinandersetzung folgten drei Schüsse aus der Dienstwaffe Glock 17. Zu dem Zeitpunkt waren noch ein Polizist und eine Polizistin in der Inspektion in einem Gebäude oberhalb einer Bank in Trieben anwesend. Die Kollegen haben den Schützen letztlich überwältigen können. Für den Postenkommandanten, der erst seit Oktober sein Amt bekleidete, kam allerdings jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch auf der Dienststelle.