Polizisten müssen weiter am Mord-Tatort arbeiten

Nach der furchtbaren Tat in Trieben wurde den verbliebenen Polizisten eine neue Arbeitsstätte versprochen, und das so schnell wie möglich. Eine schnelle Lösung könnte es zwar geben, doch die Zuständigen sind sich in einigen Punkten noch nicht einig. Somit müssen die Beamten weiter dort ausharren, wo ihr Kollege den Chef erschossen hat.