Sarah Jessica Parkers WOW-Moment am Broadway

Wenn eine Frau weiß, wie man einen großen Auftritt inszeniert, dann ist es Sarah Jessica Parker (60). Bei der New York City Ballet 2025 Fall Fashion Gala am Mittwochabend im Lincoln Center sorgte die „Sex and the City“-Ikone für einen absoluten WOW-Moment - in einem Kleid, das man so schnell nicht vergessen wird!
Parker, die in Begleitung ihres Ehemanns Matthew Broderick (63) erschien, verwandelte den roten Teppich in ihre ganz persönliche Bühne.
Die Schauspielerin schwebte in einer wilden Kreation in Schwarz über den Boden, die alle Blicke auf sich zog: Das Herzstück des spektakulären Outfits war ein gigantisches Paar Flügel aus schwarzem Tüll, die ihr einen fast schon engelhaften, aber düsteren Look verliehen.
Dazu trug die Stilikone eine voluminöse, Rüschen-besetzte Robe mit einem gewagten, netzartigen Oberteil. Statt ihre berühmte blonde Mähne zu zeigen, präsentierte SJP ihre graumelierten Haare in einem eleganten, strengen Dutt. Der Look wurde abgerundet durch ein dunkles, „grungiges“ Augen-Make-up, das ihrer Ballett-Garderobe einen edgy Touch verlieh.
Seit 28 Jahren Traum-Ehepaar
Ehemann Matthew Broderick, der in einem klassischen schwarzen Smoking an der Seite seiner Frau glänzte, hielt sich charmant im Hintergrund und überließ seiner SJP (die ihn seit 28 Jahren verzaubert!) ganz galant das Scheinwerferlicht. Händchenhaltend zeigte das Traumpaar, das drei gemeinsame Kinder hat, jedoch einmal mehr, wie verliebt es nach all den Jahren noch ist.
Mit diesem Auftritt hat Sarah Jessica Parker einmal mehr bewiesen: Wenn es darum geht, Fashion-Geschichte zu schreiben, ist sie die ungeschlagene Königin! Die Messlatte für die nächste Gala liegt jetzt definitiv himmelhoch!
