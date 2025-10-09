Sarah Jessica Parkers WOW-Moment am Broadway

​Seit 28 Jahren Traum-Ehepaar

Ehemann Matthew Broderick, der in einem klassischen schwarzen Smoking an der Seite seiner Frau glänzte, hielt sich charmant im Hintergrund und überließ seiner SJP (die ihn seit 28 Jahren verzaubert!) ganz galant das Scheinwerferlicht. Händchenhaltend zeigte das Traumpaar, das drei gemeinsame Kinder hat, jedoch einmal mehr, wie verliebt es nach all den Jahren noch ist.