Nette „Mitarbeiterin“ lockte Bankkundin in Falle

Eine Tirolerin (32) verlor am Donnerstag durch eine falsche Bankmitarbeiterin eine ordentliche Geldsumme. Das Perfide dran: Die nette Anruferin hatte angegeben, die Kundin vor Betrügern schützen zu wollen.
Die vermeintliche Bankbedienstete stellte sich am Telefon als Mitarbeiterin der Betrugsabteilung vor. Sie wolle die Kundin vor Schaden schützen, lautete die Auskunft. Dann redete die Anruferin auf die 32-Jährige ein und verleitete sie dazu, ihre Bank-App zu öffnen und dort mehrere Transaktionen durchzuführen.
Letztlich überwies die Tirolerin laut Ermittlern der Polizei Innsbruck mehr als 10.000 Euro auf Konten von Betrügern. Zu spät bemerkte die Frau die Falle. Das Geld ist weg. Ermittlungen laufen – und einmal mehr warnt die Exekutive davor, unbekannten Anrufern Zugang zu Bankdaten zu gewähren.
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