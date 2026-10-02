Nette „Mitarbeiterin“ lockte Bankkundin in Falle

Die vermeintliche Bankbedienstete stellte sich am Telefon als Mitarbeiterin der Betrugsabteilung vor. Sie wolle die Kundin vor Schaden schützen, lautete die Auskunft. Dann redete die Anruferin auf die 32-Jährige ein und verleitete sie dazu, ihre Bank-App zu öffnen und dort mehrere Transaktionen durchzuführen.