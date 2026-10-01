Boy borrowed a car:
Illegal drive to get missing school notebooks
Some parents will surely think, “What an independent young man!” But they wouldn’t have much to celebrate. His independence manifested itself in an illegal joyride in his dad’s car to buy notebooks. And because the 16-year-old was a poor driver, he stood out. But he didn’t want to pull over either.
Due to his erratic driving, a car caught the attention of authorities on Thursday afternoon, around 5:20 p.m., on Gewerbestraße in Perger heading out of town. Despite repeated requests to pull over, the driver continued on toward Naarn.
Patrol Car Blocked the Road
Although it wasn’t a high-speed chase, the driver apparently had no intention of stopping. Only after the police officers blocked the roadway with their patrol car did the driver pull over. During the stop, the officers determined that the driver was only 16 years old and therefore did not yet have a valid driver’s license.
Car also had defects
The student, who was on his way home to Naarn, stated that he had “borrowed” the car to pick up urgently needed school notebooks in Perg. The teenager is being charged with several violations, and the vehicle owner could also face consequences, as the car had defects.
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