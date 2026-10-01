Employee Returns
All Clear After Asbestos Alarm at Insurance Company
Management quickly took immediate action when asbestos was recently discovered during an inspection of the Oberösterreichische Versicherung office building. All employees, including those in a neighboring building, were required to evacuate the premises. The all-clear has since been given, but only some of the employees have returned.
Employees of Oberösterreichische Versicherung were immediately sent to work from home after—as reported in detail—asbestos was found in a fire-resistant panel during an inspection of the building. The adjacent building was also “evacuated” as a precaution.
Staying in the home office as a precaution
Robert Sedlacek, the expert consulted, has now inspected all rooms and found no traces of asbestos in the air. Consequently, employees from the adjacent building have been allowed to return, while those in the affected part of the building will continue working from home as a precaution.
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