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Zeugen schlugen Alarm

Senior (75) bei Sturz in Bachbett schwer verletzt

Tirol
30.09.2026 10:00
Der Notarzthubschrauber musste ausrücken (Symbolbild).
Der Notarzthubschrauber musste ausrücken (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Kurioser und folgenschwerer Unfall in Neustift im Tiroler Stubaital am Dienstagnachmittag! Ein einheimischer Fußgänger (75) stürzte plötzlich in das Bachbett der Ruetz. Der Notarzthubschrauber musste ausrücken – ebenso die Freiwillige Feuerwehr.

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Ereignet hat sich der fatale Unfall am Dienstag gegen 14.15 Uhr. In Neustift machte der 75-Jährige bei strahlendem Sonnenschein einen Spaziergang. „Aus noch ungeklärter Ursache stürzte er über eine Böschung in die Ruetz“, schildern die Ermittler der Polizei. 

Passanten schlugen Alarm
Vorbeikommende Passanten entdeckten den Senior im Bachbett und schlugen sofort Alarm. „Der 75-Jährige wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Neustift geborgen und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Hall eingeliefert.“ 

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Bei dem Absturz zog sich der Tiroler schwere Verletzungen am Kopf zu. „Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten nicht festgestellt werden“, so die Ermittler von der Polizei abschließend.

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