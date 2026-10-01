Environmental Protection Pioneer Sepp Buchner (84) Has Passed Away

His livelihood was at stake

Josef Buchner had founded the “Steyregg Citizens’ Initiative for Environmental Protection” in the late 1970s. His fight against the persistent smog caused by Linz’s heavy industry at the time threatened his very livelihood. Vöest sued him for more than one million schillings, but Buchner won the case. As a result, the industry installed filters, and the air quality in Linz and neighboring Steyregg improved significantly. Even in the 1980s, the infant mortality rate in the state capital remained above average.